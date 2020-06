Inter-Brescia: Brozovic, personalizzato anche oggi come previsto. Giornata chiave domani

Sono ore di attesa per Hakimi, questione di ore per il suo arrivo. Intanto l’Inter si è allenata alla Pinetina. Classica giornata post partita per i nerazzurri. Chi ha giocato contro il Parma ha fatto una seduta leggera. Partitella, insieme ad alcuni elementi della Primavera, per chi invece non era tra i giocatori schierati da Conte. Come previsto Brozovic oggi si è allenato ancora a parte, seduta personalizzata per lui. Il giorno chiave per capire se il centrocampista croato potrà essere a disposizione dell’allenatore nella gara con il Brescia sarà domani quando si vedrà se si allenerà con l’intero gruppo.

(Fonte: SS24)