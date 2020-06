Era nell’aria e alla fine Brozovic non è stato convocato per Parma. Il croato non partirà per la città emiliana insieme al resto del gruppo. Il centrocampista dell’Inter aveva rimediato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra e il problema non è ancora rientrato. Il giocatore, del resto, si è allenato nei giorni scorsi con programmi personalizzati e mai con i compagni.

(fonte: SS24)