Inter, Bucciantini: “Gara incredibile di Barella e Calhanoglu. Quante volte vediamo…”

Il giornalista commenta la vittoria dell'Inter contro il Cagliari

Dagli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Cagliari. Il giornalista esalta il gioco della squadra di Inzaghi: "Il Cagliari poteva almeno concedere poche occasioni. Non solo ho visto tante occasioni e giocate di qualità di Barella e Calhanoglu che hanno giocato una partita incredibile. Quante volte vediamo giocatori dell'Inter con le braccia alzate che la vogliono? Sono tutti in grado di ricevere, tutti vogliosi di ricevere e di tirare. Se l'Inter è questa, questo è lo standard per vincere il campionato".