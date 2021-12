Inzaghi: “Sono soddisfatto, giocato un ottimo calcio. Calhanoglu? Io chiaro fin dall’inizio”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro il Cagliari: "La squadra sta giocando molto bene, penso che stasera fosse una partita da prendere nel modo giusto perché in questo weekend avevo visto partite di squadre forti che avevano sofferto. Era una partita che temevo. Avevo parlato con i ragazzi stamattina, sono stati concentrati e hanno giocato un ottimo calcio: sono soddisfatto. Adesso siamo in testa alla classifica ma conta poco, conta la nostra crescita. Dobbiamo continuare in questo modo. Calhanoglu? Ero stato chiaro fin dall'inizio. Un giocatore che abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Sia io che la società. Un giocatore di qualità e quantità, si è inserito nel migliore dei modi, ha avuto la fortuna di trovare uno staff e una squadra che lo ha accolto nel migliore dei modi. Deve continuare a lavorare così in settimana".