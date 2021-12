Inter-Cagliari, Cragno: “Stasera di cose positive ce ne sono poche”

Le dichiarazioni dell'estremo difensore del Cagliari ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro i nerazzurri

Il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni: «Sicuramente oggi non è stata la partita che volevamo a dovevamo fare. In alcune partite avevamo fatto anche delle buone prestazioni. Ognuno di noi deve dare di più e deve fare il meglio. Stasera di cose positive ce e per quella serve una certa quota punta. Ed è necessario arrivarci. Dobbiamo fare i punti che ci servono e dobbiamo tirarci fuori da questa situazione qua».