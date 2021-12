Mazzarri: “Inter in forma stratosferica. Ma una cosa proprio non l’accetto”

L'allenatore della squadra sarda ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro la sua ex squadra

Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari con un passato all'Inter, ha commentato la sfida contro gli uomini di Inzaghi. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: «All'inizio almeno eravamo compatti. Non mi è piaciuto nulla nella gara di oggi. Ma devo ammettere che l'Inter è una squadra in stratosferica forma con la palla e senza. ci venivano addosso. Si vedeva che proprio la palla la facevano girare in maniera diversa. Questo lo posso accettare. Quello che non posso accettare è che quando perdevano la palla ci venivano addosso assatanati per recuperarla subito. Invece noi non abbiamo fatto neanche un fallo. Eppure dobbiamo salvarci. Bisogna essere cattivi, veementi in fase di non possesso. Non abbiamo vinto un contrasto e sono arrabbiatissimo per questo. Poi parlerò alla squadra. Dirò che con l'Inter si può perdere, per l'amor di Dio, ma non mi è piaciuto quasi abbandonare il campo, essere passivi, specie dopo il 2-0. Ci siamo sciolti e non lo accetto. Se ci vogliamo salvare dobbiamo lottare su ogni pallone, specialmente su chi è più bravo tecnicamente. Ho detto tutto, non mi fate stare qua è una serataccia».