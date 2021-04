Gds – Inter-Cagliari, pagelle: Darmian il migliore, male Sanchez. Conte 7

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter contro il Cagliari, arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter contro il Cagliari, arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano il migliore in campo è l'autore del gol vittoria, Darmian. Per l'esterno il voto è 7,5: "Un fedelissimo di Conte, uno dei simboli di questa Inter: sacrificio, umiltà e abnegazione". Il peggiore è Alexis Sanchez, 5: "Comincia a sbagliare e non si ferma più, fino a una sostituzione inevitabile". 7 per Antonio Conte: "Vince nel modo più suo, con l'uomo più suo. La striscia di 11 vittorie racconta bene la continuità etica che ha trasmesso alla squadra".