Darmian: “Undici vittorie consecutive e secondo gol in nerazzurro. Non fermiamoci ragazzi”

Un gol pesante da chi non te l'aspetti. Matteo Darmian ha messo il sigillo sulla vittoria dell'Inter contro il Cagliari

Un gol pesante da chi non te l'aspetti. Matteo Darmian ha messo il sigillo sulla vittoria dell'Inter contro il Cagliari a 13 minuti dalla fine.

Tre punti che valgono tantissimo in ottica scudetto quando mancano otto partite alla fine del campionato. Il giocatore su Instagram esulta così: "Undici vittorie consecutive e secondo goal nerazzurro in Serie A!! Non fermiamoci ragazzi".