Inter campione d’inverno con un turno d’anticipo: scenario possibile, ecco come

I nerazzurri vincono anche sul campo della Salernitana e consolidano ulteriormente il primo posto in classifica

Tutto troppo facile per l'Inter di Simone Inzaghi, che vince senza alcun problema contro la Salernitana e consolida il primato in classifica. A questo punto i nerazzurri potrebbero laurearsi campioni d'inverno già con un turno di anticipo. Il Corriere della Sera spiega come: "L'Inter prova a scappare. La sesta vittoria consecutiva, la quinta senza subire gol, potrebbe regalare il titolo d'inverno con una giornata di anticipo se l'Atalanta oggi non riuscirà a battere la Roma e se il Milan domani sera a San Siro dovesse perdere lo scontro diretto con il Napoli".