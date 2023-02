Inter, mai più la fascia a Skriniar: ecco chi sarà il capitano contro il Milan

Una permanenza senza fratture, malgrado un addio già scritto. L'Inter ha le idee piuttosto chiare riguardo la situazione di Milan Skriniar, compresa la questione fascia: la decisione del club, infatti, è di non far indossare più i gradi da capitano al centrale slovacco. Molto probabile, dunque, che contro il Milan, indipendentemente dall'impiego o meno dell'ex Sampdoria, il capitano sarà ancora Lautaro:

"Al braccio di Skriniar non ci sarà più la fascia, incompatibile con la decisione di lasciare l’Inter a giugno. Il capitano sarà ancora Lautaro, in attesa del rientro di Brozovic che domenica tornerà in panchina".