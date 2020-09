Inter, oggi test con la Carrarese: ci sarà anche Pinamonti. Accordo con il Genoa, le cifre

Secondo test pre campionato per l’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri affrontano oggi pomeriggio la Carrarese, formazione di Serie C. Per l’occasione il tecnico interista potrà contare su un alemento in più in attacco: Andrea Pinamonti. Inter e Genoa, come riporta il Corriere dello Sport, hanno trovato un accordo per il classe’99, che tornerà alla base dopo una stagione trascorsa in rossoblu:

“Con ogni probabilità, da oggi Conte avrà a disposizione un altro giocatore, vale a dire quel Pinamonti che ieri ha effettuato le visite mediche dopo che mercoledì Inter e Genoa avevano trovato un accordo per il suo rientro alla base. La formula è quella del prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (altri 15-16). Come spiegato dal diretto interessato, però, ancora non è chiaro se Pinamonti sia tornato per fare la quarta punta oppure se verrà nuovamente girato ad un’altra squadra“.