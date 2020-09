Inter, fissate le prime due amichevoli: si torna a San Siro. Ecco il programma

L’Inter programma le prime uscite stagionali in vista dell’esordio in campionato, fissato per sabato 26 settembre alle 20:45. Come riferisce il Corriere dello Sport, il club nerazzurro giocherà la prima amichevole a una settimana dall’inizio del ritiro: martedì prossimo la squadra di Conte affronterà il Lugano ad Appiano Gentile.

Previsto per venerdì un allenamento congiunto con la Carrarese nel Centro Sportivo Suning, mentre sabato l’Inter tornerà a San Siro per affrontare in amichevole il Pisa.