SM – Inter, ieri la cena che avrebbe potuto mandare in tilt radio-mercato: Ausilio e Conte…

Strana coincidenza quella raccontata da Sport Mediaset e legata in qualche modo all’Inter. Protagonisti in tre, il cui destino ha rischiato di incrociarsi nelle scorse settimane.“Ieri per una stranissima coincidenza si sono ritrovati a cenare nello stesso ristorante in zona Sempione Conte, Ausilio e Allegri. Uniti soltanto dalla passione per il sushi, ma in tavoli separati, ognuno con propri amici. Se non ci fosse stato il lungo summit di Villa Bellini a certificare la permanenza del tecnico leccese sulla panchina nerazzurra, radio mercato sarebbe andata in tilt”, si apprende dal focus proposto.