Conte cerchia il ‘Lukaku 2.0’: “A Villa Bellini l’Inter ha detto sì e ha fatto una promessa”

Serve un campione di tale grandezza da garantire il salto di qualità a tutta l’Inter, aiutandola a compiere l’ultimo passo per un convinto e determinato assalto allo scudetto della Juventus. Antonio Conte non ha dubbi su chi possa essere quel campione: N’Golo Kanté.

Un’espressa richiesta dell’allenatore nerazzurro, una richiesta recepita dalla dirigenza nell’incontro di Villa Bellini. Con la promessa di fare ogni sforzo per portare il francese a Milano. Un nome che potrebbe rappresentare il biglietto da visita interista per la prossima stagione, così come Lukaku lo fu l’estate scorsa. Un ‘Lukaku 2-0‘, dunque, un uomo da copertina per far sognare l’Inter:

“… Alla nuova Inter che oggi comincia la stagione 2020-21 manca un passo (…). Da Kanté non si prescinde. Il nome del centrocampista era cerchiato in rosso nell’ideale lista di Conte. Come un anno fa per Lukaku, il tecnico è convinto che sia lui a permettere il salto di qualità: per lui bisogna fare ogni sforzo. Il messaggio è stato recepito e condiviso dalla dirigenza, l’ultima volta dopo la riunione riparatrice di Villa Bellini“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)