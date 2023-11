L’Inter cerca la vittoria a Salisburgo per qualificarsi agli ottavi: le quote dei bookmakers

L’Inter è pronta ad affrontare la trasferta della ‘Red Bull Arena’ di Salisburgo con in testa il raggiungimento del primo obiettivo stagionale. In caso di vittoria in terra austriaca, i nerazzurri strapperanno il pass per gli ottavi di finale di UEFA Champions League con due giornate di anticipo. La finalista della scorsa edizione potrà festeggiare indipendentemente dal risultato dell’altro match tra Real Sociedad e Benfica e si dovrà solamente contendere il primato del Girone D con gli spagnoli. L’andata allo ‘Stadio Giuseppe Meazza’ ha dimostrato che comunque non sarà così semplice. Il Salisburgo, davanti ai propri tifosi, si giocherà il tutto per tutto. Gli austriaci sono rinfrancati dagli ultimi due turni della Bundesliga austriaca che hanno permesso agli uomini di Gerhard Struber di conquistare la vetta della classifica ai danni dello Sturm Graz. Prima posizione che in Italia è detenuta proprio dai nerazzurri. La Beneamata vuole chiudere il discorso qualificazione proprio per essere già con la mente più libera sul campionato dove la Juventus non molla la presa.