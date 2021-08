L’Inter di Inzaghi riparte da una certezza. Il muro Skriniar-De Vrij-Bastoni resiste

Il tecnico conta sui meccanismi difensivi che sono stati l'arma vincente dell'Inter campione d'Italia

"In questa estate che nessuno dimenticherà il tifoso dell’Inter ha rischiato la vertigine. Ha visto cambiare il paesaggio attorno a sé. Ha perso a sorpresa alcuni punti di riferimento ma, per fortuna, non ha smarrito la certezza più importante per il futuro. Resiste ancora l’acciaio forgiato nel fuoco da Antonio Conte, la vecchia difesa pronta a proteggere anche la panchina di Simone Inzaghi. Non è un caso che la squadra sia stata modificata in tutti i reparti, ma che non siano stati toccai i tre centrali, decisivi per quel tricolore all’altezza del cuore. Gli stessi dioscuri, Skriniar-De Vrij-Bastoni, continueranno quindi a stare davanti ad Handanovic, per la gioia del capitano e di tutti compagni: aiuta avere alle spalle un reparto tanto affiatato", sottolinea La Gazzetta dello Sport.