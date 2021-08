Tecca (Sky): “L’Inter di Inzaghi è molto interessante, calcio di alto livello. Dzeko…”

Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Massimo Tecca ha espresso parole positive riguardo alla neonata Inter di Simone Inzaghi

Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Massimo Tecca ha espresso parole positive riguardo alla neonata Inter di Simone Inzaghi, reduce dal bel 3-0 in amichevole contro la Dinamo Kiev e pronta a presentarsi ai nastri di partenza della nuova Serie A da campione d'Italia in carica:

"Inzaghi è bravissimo a governare situazioni spigolose, si sta impegnando molto. L'altra sera contro la Dinamo Kiev ha presentato una squadra molto molto interessante, si sono visti passaggi di alto livello e altri che portano la sua firma fin dai tempi laziali. Abbiamo visto una squadra molto verticale, che cambierà inevitabilmente il modo di attaccare. Cosa cambia da Lukaku a Dzeko? Magari ci saranno meno appoggi sulla punta centrale, ma più aperture verso gli esterni, dato che Edin è bravissimo a far girare la palla. Non aspettiamoci i gol di Lukaku, ma un lavoro diverso, che forse permetterà maggiori inserimenti dei centrocampisti. Per l'attacco nerazzurro credo che Zapata sia la soluzione migliore".