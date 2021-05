CorSera – Inter, via un big per una plusvalenza notevole: 2 indiziati principali

La situazione in casa Inter con il presidente Zhang atteso oggi ad Appiano Gentile. Plusvalenza importante? Due nomi in lizza

"Il club nerazzurro ha necessità di abbattere il costo del lavoro e portarlo dagli attuali 220 milioni (comprensivi di incentivi all’esodo per i vari giocatori in prestito) a non più di 190, meglio se 180.L’amministratore delegato Beppe Marotta ha confermato che i bonus verranno versati regolarmente, la proprietà dovrà poi pagare entro il 30 maggio gli stipendi di novembre, dicembre (differiti in base a un accordo con la squadra), marzo e aprile: quattro mesi per un totale di 60 milioni. Senza un’intesa la proprietà dovrà pagare".

"Per Conte la preoccupazione principale è proprio non ritrovarsi con una squadra incapace di lottare per gli obiettivi minimi. L’altra è stata sempre la chiarezza nella comunicazione. Inutile dire di voler puntare allo scudetto o a un buon piazzamento in Champions se mancano i mezzi. Per Zhang è il tempo delle risposte: un differimento non è più possibile".