Conte non ha voglia di interrompere il discorso Inter: la sua richiesta. L’obiettivo…

Il tecnico nerazzurro non vuole interrompere la sua avventura all'Inter e fa una richiesta precisa

Giornata importante in casa Inter. Oggi il presidente Steven Zhang comincerà i colloqui con la squadra per proporre la rinuncia di due mensilità. In questo momento per i giocatori il tema economico è secondario, vogliono capire se sarà Antonio Conte a guidarli anche la prossima stagione e se si voglia continuare a essere competitivi.