«Secondo me la consapevolezza dell'Inter viene dalla chiarezza dei ruoli. L'anno scorso c'era l'attacco con tre quattro titolari, tante persone che non avevano inquadrato la vera posizione». L'ex calciatore Valon Behrami, su DAZN, ha detto la sua sulla squadra nerazzurra che è uscita vincitrice dalla gara contro la Roma all'Olimpico ed è prima in classifica a più sette dalla Juve in attesa della gara con l'Udinese.