Roma-Inter, Pavard: “Vittoria capitale, oggi. Battaglia vinta insieme”

"Vittoria capitale oggi! Battaglia vinta insieme. Grazie ai nostri tifosi per il sostegno. E buon anno del drago". Nel suo post sui social, dopo Roma-Inter, Benjamin Pavard ha scritto dei tre punti arrivati dalla sfida giocata all'Olimpico. È andato vicino al gol ma il suo tiro dalla distanza è finito sul palo della porta difesa da Rui Patricio.

Sicuramente Benji non ha preso pali nei cuori dei tifosi nerazzurri ma ha fatto centro. Ad ogni suo post è un'incetta di like: "Se avessi segnato quel gol avrei dubitato della mia eterosessualità"; "Ci fai innamorare sempre di più"; "E poi quell'occhiolino... non puoi...".