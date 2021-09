EDICOLA / GdS: Ora serve l’Inter Real. Rimonta Samp: ciao primato

Prima pagina della rosea tutta per Ibrahimovic che trascina il Milan. E primo stop per i nerazzurri

La prima pagina è soprattutto per Ibrahimovic. A lui dedica l'apertura La Gazzetta dello Sport. Nel due a zero che il Milan rifila alla Lazio arriva il gol dello svedese al rientro da un infortunio. "Il diavolo ci mette il codino", il titolo scelto dalla rosea che si riferisce al look del giocatore rossonero. In basso una finestra dedicata all'Inter: "Ora serve l'Inter Real. Due volte ripresa dalla Samp, ciao primato. Inzaghi si fa rimontare e dice: «Errori da analizzare»".