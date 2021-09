GdS – Sensi, rischio di lesione al collaterale: stop di un mese? Bastoni out col Real

La rosea fa il punto sugli infortunati di Inzaghi: il centrocampista si è fatto male in un contrato nella gara con la Samp

Di fronte all'ennesimo infortunio ha trattenuto le lacrime ma a stento. Ha provato a rimanere in campo mentre i compagni cercavano di consolarlo. Ma Sensiè stato costretto ad uscire dal campo e a lasciare l'Inter in 10 per il resto della partita con la Samp. Un'altra batosta per il centrocampista che era rientrato prima dalla Nazionale per un affaticamento ma si era allenato bene negli ultimi due giorni, prima della sfida di Marassi. Inzaghi lo aveva mandato in campo nel secondo tempo. Si è fatto male in un contrasto, il suo interno del piede contro il collo del piede di Yoshida. E secondo La Gazzetta dello Sport ora si teme una lesione di primo grado del collaterale. Un infortunio che lo terrebbe fuori almeno un mese. Lunedì sarà visitato dal dottor Volpi ma se così sarà il giocatore salterà tutte le gare da qui fino alla prossima pausa della Nazionale.