Inter, quanto vale il pass per gli ottavi di Champions: tutte le cifre

È il momento di tirare le somme dopo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: quanto incasserà il club

Ecco le cifre, da Tuttosport: “Un ottavo di finale che vale ben più dei 9.6 milioni che la Uefa versa ai club che accedono alla seconda fase della Champions. La vittoria contro lo Shakthar e la matematica qualificazione agli ottavi, infatti, permetteranno all'Inter di assicurarsi al termine della stagione sportiva, più di 60 milioni di premi dalla Uefa. Il calcolo è presto fatto: 15.64 milioni per la partecipazione al torneo, 15.9 come ranking storico, 10.7 il market pool (cifra destinata ad aumentare), 9.6 per la qualificazione agli ottavi e 9.33 per i risultati finora ottenuti (2.8 per ogni successo). Già così sono più di 61 milioni, ma a questo dato bisogna anche aggiungere i quasi 10 milioni d'incasso per le tre partite disputate a San Siro, con la punta di 3.5 milioni per la gara contro il Real Madrid, quando lo stadio poteva essere riempito solo al 50% (con Sheriff e Shakthar la capienza è passata al 75%). Ovviamente l'Inter potrebbe aggiungere ulteriori 2.8 milioni nel caso in cui l'undici di Inzaghi il 7 dicembre vincesse contro il Real Madrid, senza contare i bonus che la società di Zhang incasserà dai vari sponsor e i ricavi da botteghino per la gara casalinga degli ottavi”, si legge.