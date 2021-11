Inter, media punti, gol fatti e subiti: Inzaghi supera Conte in CL e addio nostalgia

1 di 3

PUNTI IN MEDIA

Giornata uggiosa ad Appiano Gentile. Ma giusta dose di felicità e soddisfazione. A Skysport spiegano l'umore dalle parti della Pinetina il giorno dopo rispetto alla vittoria dell'Intercon lo Shakhtar. Una doppietta di Dzeko ha regalato la vittoria ai nerazzurri. Per lui fanno 50 gol in Europa. Un numero che non ricordava neanche lui e quelli segnati ieri, pesantissimi, hanno trascinato la squadra di Inzaghi dove non arriva da dieci, lunghissimi, anni.

La squadra interista viene anche dalla vittoria contro il Napoli e adesso riparte il campionato. C'è la trasferta a Venezia e si aspettano diversi cambi in formazione. Perché tanti calciatori sono stanchi e l'allenatore cercherà di mettere in campo una squadra che permetta ad alcuni di tirare il fiato.

Inzaghi si gode un momento che si era dato come obiettivo all'inizio della stagione, addirittura nel giorno della sua presentazione. Ha cancellato la nostalgia d'Europa e lo dicono i suoi numeri. Sta camminando sulla falsa riga di Conte e lo ha superato in Champions. Perché un anno, nella stagione dello scudetto, l'Inter era stata eliminata ai gironi (anche se l'anno prima Conte ha portato in finale di Europa League la società interista). La qualificazione invece stavolta è arrivata con un turno d'anticipo.

Messi a confronto gli avvii dei due anni dell'allenatore pugliese e il primo anno di Simone, è evidente il miglioramento in CL quanto a media punti, a gol segnati e anche quanto a gol incassati. In campionato la media punti è vicina, è superiore la media dei gol fatti ed era migliore, all'epoca di Conte, l'equilibrio in difesa: la squadra nerazzurra incassava meno gol. I dati nelle schede.

Media punti in Serie A: Conte1: 2.16; Conte2: 2.39; Inzaghi1: 2.15.

Media punti in Champions: Conte1: 1; Conte2: 1.17; Inzaghi: 2.