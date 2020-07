Inter, preoccupano le condizioni di Lukaku: oggi primi controlli, ecco quando può rientrare

Le condizioni di Romelu Lukaku non lasciano tranquillo Antonio Conte: l’attaccante belga è uscito per infortunio nel corso della gara con il Verona, privando l’Inter di una delle pochissime certezze di questo periodo. Tuttosport fa il punto sulle sue condizioni fisiche:

“In casa Inter c’è apprensione per le condizioni di Romelu Lukaku, uscito poco dopo la mezz’ora nella gara pareggiata a Verona. Il centravanti belga mentre usciva si toccava la schiena, ma a destare maggiore preoccupazione, in realtà, è la coscia dell’attaccante, che ha avuto bisogno di essere subito sottoposta al ghiaccio mentre questi era seduto in panchina.

Lukaku ieri si è goduto la giornata di riposo concessa da Conte a tutta la squadra, mentre oggi le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico e probabilmente svolgerà successivamente degli esami perché si abbia un quadro completo della situazione. È davvero difficile però che il centravanti dell’Inter possa essere regolarmente in campo lunedì contro il Torino, mentre per la gara di giovedì a Ferrara contro la Spal bisognerà capire quali saranno le sue condizioni. Troppo importante, infatti, sarà averlo a disposizione (sano e pronto) per la gara che l’Inter giocherà all’Olimpico contro la Roma domenica 19, appuntamento per il quale si punta ad averlo di nuovo al top“.