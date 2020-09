L’Inter riparte da una conferma e da una novità. LuLa certezza di Conte, Hakimi la speranza

Stasera l’Inter farà il debutto ufficiale in Serie A contro la Fiorentina a San Siro. E lo farà ripartendo da alcune certezze e da alcune novità. Una delle certezze è sicuramente la coppia d’attacco, simbolo e riferimento per la passata stagione.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport: “Le tentazioni del mercato potevano dividere ciò che Antonio ha unito. Il tifoso interista ha iniziato a respirare una volta saputo che non ci sarà sacrilegio: Lukaku-Lautaro, la terribile Lu-La, si presenta come la coppia più letale della A. Ronaldo-Morata avranno qualcosa da ridire, ma quei due hanno in curriculum una stagione da 55 gol totali. L’intesa è istintiva, sgorga naturalmente, ma è stata coltivata dal lavoro quotidiano di Conte. Niente è cambiato sotto questo cielo: potranno variare i moduli e gli uomini, non le punte titolari. Alle spalle ci sono pure un Sanchez più maturo e uno scalpitante Pinamonti“.

HAKIMI – “L’effetto di quei 40 milioni sonanti sul mercato si vedrà oggi, sulla fascia destra di San Siro. Achraf Hakimi deve ricreare “l’effetto Maicon”, ovvero la capacità di squilibrare la squadra da laterale destro. Sarà costato parecchio, ma è la nuova esplosiva benzina nel motore. A 21 anni il futuro è suo, ma serve prima ricevere il bollino di certificazione contiana: «Ha potenzialità importanti, ma c’è da lavorare; serve tempo per entrare nei nostri meccanismi», ha ammonito il tecnico previdente. Meglio frenare adesso, per scattare domani”, aggiunge il quotidiano.