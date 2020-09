FCIN1908 – Pinamonti, non ci sono segnali di partenza malgrado interesse di 3 club

Andrea Pinamonti è rientrato nella lista dei giocatori dell’Inter consegnata dall’Inter alla Lega Serie A. L’attaccante, rientrato dal Genoa al quale era stato ceduto a titolo definitivo un anno fa, si sta allenando insieme alla squadra di Conte. Il giocatore ad oggi sembra destinato a rimanere nella rosa a disposizione dell’allenatore. Con il ragazzo il tecnico ha parlato e ad oggi non sono arrivati – da quanto appreso dalla redazione di FCINTER1908.IT – segnali su una sua partenza. L’attaccante dovrebbe quindi restare alla corte di Conte nonostante sia nel mirino di diversi club: Fiorentina, Parma e Spezia lo hanno cercato.

Una cessione non è però completamente da escludere. Nell’ultima settimana di mercato ci sarà da capire se il ragazzo sarà confermato per il resto della stagione o se ci saranno idee nuove sul suo futuro (potrebbe essere ad esempio proposto alla società viola in un’eventuale trattativa con Milenkovic. Il difensore potrebbe essere il sostituto di Skriniar qualora partisse). Ad oggi in ogni caso l’attaccante non viene considerato tra gli uomini da cedere per sfoltire la rosa.

(Fonte: FCINTER1908.IT)