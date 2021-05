Corsport: “Inter considera Conte l’allenatore 2021/22. E Marotta crede che…”

Così il quotidiano: "Separazione? Non è detto, i vertici del club riconoscono all’allenatore l’eccellente lavoro svolto in questi due anni"

E' ormai chiaro come la situazione in casa Inter sia cambiata rispetto a qualche giorno fa. Il tanto chiacchierato incontro tra Antonio Conte e la proprietà potrebbe davvero non svolgersi e il Corriere dello Sport registra freddezza da parte dell'allenatore a questo comportamento di Steven Zhang. Spiega il quotidiano: "Ma ciò non significa che le strade di Conte e dell’Inter siano destinate a separarsi. Al contrario, i vertici del club riconoscono all’allenatore l’eccellente lavoro svolto in questi due anni , frutto di una netta crescita della squadra e poi sfociato nella conquista dello scudetto.

Ragion per cui, avendo anche un altro anno di contratto, in viale Liberazione considerano Conte l’allenatore dell’Inter anche per la prossima stagione. Già ma qual è il pensiero di Conte? I dirigenti nerazzurri credono che si sia preso ancora del tempo per riflettere e valutare la situazione. E, qualora ritenesse che non ci siano i presupposti per andare avanti, toccherebbe comunque a lui la responsabilità di interrompere il rapporto. Come, eventualmente, possa avvenire la separazione ancora non è dato da sapere. Come, del resto, è complicato immaginare sostituti. Non si può dimenticare, però, che, lo scorso agosto, Marotta aveva già messo nel mirino Allegri nel caso già allora si fosse consumato l’addio".