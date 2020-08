Inter, Conte in apprensione per Sanchez: sgradevole inconveniente per i nerazzurri

Le condizioni fisiche ditengono in apprensione Antonio Conte. Il Corriere dello Sport spiega: “ Oggi si potrà fare chiarezza sull’infortunio di Alexis Sanchez: il cileno quasi certamente salterà la semifinale, dopo aver lasciato il campo contro il Bayer Leverkusen per un risentimento al flessore della gamba destra . In vista di lunedì prossimo, allora, resta una certa apprensione. Dovuta al fatto di affrontare l’impegno di Coppa coi soliarruolabili: non sarebbe il massimo per l’Inter. Oltretutto in presenza del rischio di andare ai supplementari. Gli esami strumentali previsti per la giornata odierna definiranno meglio il quadro, ma anche per un’eventuale finalissima a Colonia il Niño rischia il forfait.