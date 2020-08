Adani: “Inter, coppa possibile. Sanchez? Ha dato un apporto da numero uno quando…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Lele Adani, ex calciatore, ha commentato così la vittoria di ieri dell’Inter sul Bayer Leverkusen in Europa League: “La vittoria di ieri aumenta le convinzioni per credere ad una coppa possibile e ad un percorso che deve essere completato. L’Inter ha le carte per giocarsela fino all’ultimo: la sensazione forte è che l’Inter stia migliorando, ha ancora qualcosa da dire. Sanchez? La sua assenza in stagione non si è vista troppo per l’incredibile annata di Lautaro e Lukaku: Alexis nel momento cruciale della stagione ha dato un apporto da numero uno nel suo ruolo, nell’interpretazione della seconda punta. Ma l’Inter non può non avere quattro punte di livello titolari per potenzialità: Esposito ha risposto quando chiamato in causa, ma in questo caso la seconda punta eventuale può essere Eriksen, che può farlo a modo suo ma può farlo bene”.