GdS – Inter, Conte consapevole delle difficoltà in Champions. Non immaginava una cosa

Sono arrivate sorprese poco piacevoli fino a questo momento per l’Inter in Champions League. I nerazzurri, dopo due turni, sono quasi costretti a sfidare il Real Madrid per un posto agli ottavi di finale. Lo Shakhtar è primo nel girone a sorpresa, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: “Conte in fondo l’aveva messo in programma un girone di Champions complicato. Quel che non immaginava era ritrovarsi al bivio con il Madrid. Rischia di esserci posto solo per uno dei due, negli ottavi. Il Real corre per accarezzare la storia che non prevede eliminazioni, l’Inter per riscrivere i finali delle ultime due stagioni”.