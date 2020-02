CdS – Inter, ieri Conte con una frase ha provato ad evitare un disastro

In attesa di scendere in campo all’Olimpico, Lazio-Inter si è già disputata davanti ai microfoni. Ieri le consuete conferenze stampa della vigilia, in cui Antonio Conte si è giocato la prima carta, come sottolineano i colleghi del Corriere dello Sport: “Lazio-Inter vale mezzo scudetto e il ruolo di antagonista principale della Juve, campione in carica da otto anni e non più invulnerabile, ma destinata ad allungare il passo almeno nei prossimi 180 minuti, favorita dal calendario: oggi il Brescia e sabato la Spal per risollevarsi dopo il ko di Verona. I bianconeri sono condannati a vincere per definizione. Conte, lo sfidante ufficiale, ieri si è attribuito il ruolo di outsider. Forse voleva alleggerire la pressione. E’ uscito dai gironi di Champions, ha perso in casa la semifinale di Coppa Italia con il Napoli, subire il sorpasso della Lazio sarebbe un disastro. Inzaghi e la sua banda di pirati, invece, vivono dentro una magìa, qualcosa di inatteso e non calcolato. Niente ossessioni. La Champions è un obbligo. Lo scudetto modello Leicester può diventare una meravigliosa opportunità, costruita con il sudore, il talento e un lavoro lungo quattro anni”.