LIVE Conte: “Lazio-Inter match tra due outsider. Eriksen? Presto sarà titolare”

Lazio-Inter di domani sera sarà uno snodo cruciale per la stagione dei nerazzurri: in caso di vittoria, la squadra di Antonio Conte staccherebbe quella di Simone Inzaghi in classifica e rimarrebbe prepotentemente sulla scia della Juventus. Il tecnico nerazzurro presenterà oggi la gara al Suning Training Centre di Appiano Gentile in conferenza stampa: segui su FcInter1908 la diretta testuale e tutte le dichiarazioni di Conte.

Che partita ti aspetti?

E’ una partita ad alto indice di difficoltà. Stiamo parlando di una realtà consolidata del campionato italiano: l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia e poi la Supercoppa. Si stanno imponendo a livello di trofei e sono cresciuti mantenendo i più forti e aggiungendo. Non ultimo c’è l’ottimo lavoro di Inzaghi, che è da tanti anni alla guida: c’è stato uno sviluppo del suo lavoro.

E’ partita scudetto?

E’ una partita tra due outsider del campionato italiano. Questa è la definizione migliore.

Eriksen a che punto è?

Sta lavorando con noi, sta capendo che situazioni vogliamo da parte sua: ho fatto una cosa mai fatta, ovvero farlo giocare subito. Con l’Udinese qualcuno ha parlato di una prestazione non buona e non dentro la squadra: era normale, l’ho forzato. C’è la possibilità di lavorare, quello che ho fatto con lui è la cosa migliore: ha potuto incidere quando è entrato. Lo vedremo dall’inizio nelle prossime gare quando lo riterrò opportuno.