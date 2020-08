Sky – Inter, in vista Getafe buoni segnali dalla squadra a Conte: “Daremo tutto”

Ha detto tutto Antonio Conte e ha reso evidente una spaccatura che si è creata tra lui e i dirigenti dell’Inter per il modo di gestire la società. Non è andata come si aspettava, voleva più protezione dal club. Le sue parole non sono risultate definitive solo perché ha anche parlato delle prossime gare, dell’Europa League, dell’incontro con il Getafe, prossimo impegno della squadra. Nella gara contro l’Atalanta, hanno sottolineato a Skysport, sono arrivati segnali forti sono arrivati dal campo. È stato vinto l’incontro con l’Atalanta, la squadra ha tirato fuori la personalità che il suo allenatore aveva chiesto. Si venderà cara la pelle, ha detto il mister, e ci si aspetta un altro segnale dai suoi uomini.

«Dobbiamo essere bravi a concentrarci sul presente. Guardiamo all’Europa League. Prometto ai tifosi che venderemo cara la pelle. Daremo tutto. Non so se alzeremo la coppa, ma questi ragazzi hanno cuore, orgoglio e di dimostrare che le critiche che hanno ricevuto non sono state giuste. Ci sarà tempo per fare tutti delle valutazioni», ha detto il mister a proposito del prossimo impegno sul campo.

“Poi arriverà la riflessione di cui ha parlato Conte. Tutto dipenderà anche da Suning, dalla linea che detterà ai dirigenti. Tutti all’Inter vogliono il miglior risultato possibile ma serve una sintesi tra le due posizioni. I dirigenti non erano contenti delle parole di Conte, ma non hanno risposto alle sue parole, vogliono far rientrare il suo sfogo in una situazione da gestire”, ha spiegato l’inviato Matteo Barzaghi.

(Fonte: SS24)