La Stampa – Conte, scudetto sfumato e 40 giorni per ritrovare l’Inter con l’obiettivo EL

La Stampa pensa già in chiave Europa League. E titola “Conte ha 40 giorni per ritrovare l’Inter”. Insomma, sfumato lo scudetto, c’è da pensare all’EL che si giocherà ad agosto. “La squadra nerazzurra ha l’obbligo di dare un senso alla propria stagione non proprio semplice da trovare dopo il pari con il Sassuolo”, si legge in un articolo del quotidiano torinese. “Ma in mezzo resta troppo campionato per guardare già al Getafe. Testa sulla Serie A, dunque. Anche se lo scudetto è già sogno proibito e il posto Champions è blindato. Tocca a Conte scuotere il gruppo, compattarlo dopo una ripartenza non soddisfacente. L’ex ct ha l’Europa per evitare la prima stagione senza titoli“, si legge ancora.

Insomma i prossimi 40 giorni serviranno, secondo il giornale, a Conte per trovare una cura alla sua Inter e prepararla anche in virtù della prossima stagione. Togliendole “l’auto-lesionismo” che l’ha portata, con gol subiti e sbagliati, a rimonte subite che sono da evitare. Gli obiettivi sono sfumati anche a causa dei tanti infortuni in mezzo al campo. Sensi il più assente di tutti. Adesso mancano anche Brozovic e Vecino. Torna Barella.

(Fonte: La Stampa)