Sky – Inter, torna Barella da titolare. Brozovic no. Gagliardini, voglia di riscatto

L’Inter si allena nel tardo pomeriggio per giocare contro il Parma. La squadra partirà direttamente domani alla volta della città emiliana. Il fischio di inizio è previsto per le 21.45. Non sarà della gara Skriniar, squalificato. In panchina non ci sarà Conte, ma il suo vice vista la squalifica per una giornata.

Non ci sarà neanche Brozovic che fino ad ieri non si è allenato in gruppo quindi non dovrebbe essere a disposizione per la partita contro i ducali. Tornerà a giocare dal primo minuto Barella che aveva riposato nella gara con il Sassuolo.

Darà energia forza ed energia a centrocampo E con lui ci sarà uno tra Borja Valero e Gagliardini. Il giocatore nerazzurro viene da un momento delicato dopo il gol facile sbagliato contro i neroverdi, ma vuole una rivincita: quella traversa ha fatto male a lui per primo, c’è da parte sua e da parte dei compagni voglia di tornare a sorridere. Lautaro ha avuto qualche problema alla schiena ma è a disposizione e potrebbe giocare dal primo minuto.

