Inter-Conte, tutta la verità mai venuta fuori? “Marotta convinto che fosse…”

Resta ancora un velo di mistero attorno all'addio di Antonio Conte all'Inter nell'estate 2021, prima dell'arrivo di Simone Inzaghi

"Zhang lo ha seguito e ne ha raccolto i frutti, erano altri tempi, in cui Suning poteva permettersi investimenti di altro tenore. E finché ha potuto, Zhang, ha assecondato Marotta garantendogli lauti investimenti. Lo ha fatto anche in tempi di magra, quando lo stesso amministratore delegato dell’Inter aveva deciso che in qualche modo fosse necessario rompere bruscamente con Antonio Conte, a costo di garantirgli una buonuscita da 6,5 milioni di euro e andare su un nuovo allenatore cui corrispondere un altro ingaggio. Perché la verità sull’addio tra Conte e l’Inter non è mai stata raccontata tutta, ma se le cose sono poi andate in un certo modo è perché Zhang non ha mai avuto dubbi su chi scegliere tra il tecnico leccese e parte della dirigenza".