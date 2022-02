Inter, svolta Marotta: “Arrivato in sede andò da Zhang per fargli un nome”

Una svolta totale, che sta alla base di un'Inter vincente, che viaggia verso la seconda stella: Beppe Marotta, che impatto in nerazzurro

Una svolta totale, che sta alla base di un'Inter vincente, che viaggia verso la seconda stella e che, dopo anni di digiuno, è tornata a giocarsi una grande notte di Champions nella fase a eliminazione diretta. Beppe Marotta ha avuto un impatto straordinario nel mondo nerazzurro, fin dal 13 dicembre del 2018, giorno in cui si insediò nella sede di viale della Liberazione. Come racconta calciomercato.com, tutto iniziò quando, appena arrivato, Marotta andò da Zhang e gli fece il nome di Antonio Conte, colui che poi portò l'Inter allo scudetto:

"L’idea era quella di replicare un modello di successo, e allora come iniziare al meglio se non andandosi a prendere chi quei trionfi juventini li aveva costruiti e avviati? Ed è stato proprio Marotta che immediatamente dopo l’insediamento in viale della Liberazione ha indicato a Zhang la nuova rotta, scegliendo il comandante di ventura: Antonio Conte".