Libero – Inter, avere in rosa un giocatore come Correa è un problema: in estate…

Sfortuna senza fine per Joaquin Correa : l'attaccante argentino dell'Inter ha rimediato l'ennesimo infortunio, privando così Inzaghi di un'alternativa in più in avanti nel momento decisivo della stagione. La situazione del Tucu andrà analizzata con grande attenzione in estate, come scrive Libero: "L'ennesimo infortunio di Correa obbligherà ad un cambio di programma: vicino a Lukaku contro la Dea ci sarà un Lautaro alla 55esima presenza stagionale su 55, con Dzeko pronto a subentrare. Se l'infortunio al Tucu è un danno, un intoppo agli altri tre ora sarebbe una beffa.

Per Correa si tratta di una "distrazione muscolare al soleo della gamba destra", probabilmente rimediata con un tiro in tribuna al triplice fischio della finale di Coppa Italia dopo soli 12 minuti in campo praticamente senza toccare il pallone. Incredibile ma vero. Difficile recuperi per l'ultimo atto di Champions e per aggiungere una presenza in nerazzurro. In estate verrà messo sul mercato nella speranza che ci siano acquirenti perché avere un giocatore così fragile in rosa è un problema nell'era delle rotazioni obbligatorie.