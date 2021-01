Inter, D’Ambrosio si allena a parte: “Voglia di tornare in campo”

Non vede l’ora di tornare a giocare. Danilo D’Ambrosio viene da un infortunio (distrazione del collaterale del ginocchio) che lo ha messo ko per diverse partite e si avvia verso il recupero. Dal suo profilo Instagram arrivano le foto degli ultimi giorni di allenamento. Sia ieri che oggi il giocatore nerazzurro si è allenato a parte: “Voglia di tornare in campo”, ha scritto il calciatore. È partito il suo personale countdown prima di tornare ad allenarsi con i compagni e prima di mettersi a disposizione dell’Inter di Conte.