Repubblica – Inter irritata per Maresca, due giornate per Conte e Oriali? Sul logo…

Del derby di Coppa con il Milan (al quale sia l’Inter che i rossoneri arrivano dopo due frenate in campionato) che rischia di diventare un’incombenza parla oggi il quotidiano La Repubblica. Perché c’è da vincerlo comunque: il risultato non passerà sotto silenzio, spiega il giornale.

Dal campo arrivano buone notizie per D’Ambrosio e il suo recupero imminente. Poi c’è la questione societaria. “Bc partners, forte di un’esclusiva, continua a spulciare i conti. Presto presenterà la sua offerta. Entro il 16 febbraio l’Inter dovrà pagare ai giocatori gli stipendi di luglio e agosto scorsi, per non incorrere in penalizzazioni. Almeno su questo la proprietà cinese rassicura: i soldi arriveranno in tempo”, spiega il giornale. E poi c’è la questione del logo: un errore social pare averlo rivelato prima del previsto. L’intenzione dell’Inter era quella di presentarlo il mese prossimo.