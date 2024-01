Inter, Darmian: “Finale meritata, giusta voglia e determinazione. Col Napoli sarà tosta”

Le parole del laterale nerazzurro dopo la vittoria di stasera contro la Lazio in Supercoppa

Triplice fischio di Inter-Lazio a Riad. Matteo Darmian, uno dei protagonisti di serata, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset nel post. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo fatto una buona partita, scesi in campo con la giusta voglia e determinazione. La Lazio ha grande qualità, ma oggi abbiamo meritato la vittoria e la finale. Vincere aiuta a vincere, farlo in questo modo anche aiuta. Col Napoli sarà difficile, contro un avversario tosto. Hanno dimostrato il loro potenziale, sono da temere e li rispetteremo, ma cercheremo di scendere in campo con la voglia di portare a casa il trofeo.