Inter, de Vrij out anche contro la Fiorentina? Inzaghi ha una speranza

Marco Macca

La partita di Liverpool, per l'Inter, ha lasciato in dote sensazioni contrastanti. La vittoria prestigiosa di Anfield, infatti, non è stata sufficiente per i nerazzurri per agguantare i quarti di finale di Champions League. Ma Simone Inzaghi deve fare i contati anche con gli acciacchi: de Vrij e Brozovic, infatti, sono in forte dubbio per la trasferta contro il Torino di Juric. Scrive Il Giornale:

"Piuttosto, Inzaghi non aveva certo fatto i conti con gli acciacchi di De Vrij e Brozovic, sostituiti contro il Liverpool, entrambi per problemi ai polpacci, là dove stanno i muscoli più noiosi per chi corre, perché sempre difficili da guarire senza ricadute. De Vrij è più grave e si è capito subito: per lui l’ecografia ha già detto niente Toro e probabilmente nemmeno Fiorentina, la settimana successiva. Tornerà, tornerebbe, dopo la sosta, in tempo utile per la sfida alla Juventus di inizio aprile. La speranza di Inzaghi è che almeno Brozovic possa farcela. Senza di lui s’è già visto che sono guai, perché in organico non esistono alternative all’altezza".

