Inter, si scalda la pista Dybala? “Il rinvio del vertice con la Juve induce a pensare che…”

Il rinvio tra l'agente di Paulo Dybala e la Juventus per discutere del rinnovo di contratto dell'attaccante argentino è stato rinviato

"Se non fosse ancora sufficientemente chiaro, il rinvio dell’incontro che avrebbe dovuto tenersi oggi tra la dirigenza della Juventus e Jorge Antun, manager di Dybala, conferma una volta di più che la società non ha alcuna fretta di prolungare il contratto dell’argentino in scadenza il prossimo giugno. Verrebbe anzi da pensare che non ci sia nemmeno troppo interesse nel farlo: se la Joya e il suo numero 10 fossero ritenuti davvero centrali nel progetto della Juve che verrà, un modo per chiudere si sarebbe già trovato".