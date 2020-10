Colonnese: “Inter con più qualità del Milan. Il derby lo vince chi avrà la difesa più forte”

Intervenuto a Inter Tv, l’ex difensore dell’Inter Ciccio Colonnese ha parlato della sfida di sabato sera con il Milan per il derby:

“Sarà un derby diverso, senza i tifosi che di solito caricano le squadre. Milan squadra che sta facendo molto bene, è una squadra giovane e poi ha davanti Ibrahimovic. Inter arriva da un pareggio con la Lazio, aveva la partita in pugno e ci arriva con un po’ di amaro in bocca per non aver vinto. Ci sarà da entrare in campo convinti, anche se non c’è il pubblico i tifosi ci tengono tanto. Il Milan è una squadra molto organizzata, lascia pochi spazi, copre bene il campo, bisogna giocare sui particolari, i derby li vince chi sbaglia meno. L’Inter ha più qualità e ha giocatori che spaccano la partita come Lautaro, Lukaku e Barella. Hakimi sulla fascia può fare male, bel duello con Rodriguez. Vince chi avrà la difesa più forte”.