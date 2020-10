Ct Belgio: “Lukaku capitano? Estremamente orgoglioso, non potrei essere più felice”

Importante 2-1 del Belgio a Reykjavik sull’Islanda: i Diavoli Rossi, complice anche la sconfitta dell’Inghilterra, si sono riportati al primo posto del girone di Nations League con 9 punti. Mattatore della serata, ovviamente, Romelu Lukaku, autore di una doppietta. Al termine della gara, il ct Roberto Martinez ha commentato così la prestazione dei suoi: “Lo stato del campo non ci ha aiutato. Ma siamo partiti bene e abbiamo segnato per primi. Dopo abbiamo preso un gol, ma la reazione è stata molto buona. Spesso loro ci hanno provato con un pallone lungo, che a volte era molto pericoloso. Ma abbiamo controllato bene. Sono estremamente orgoglioso. Non dovevamo essere belli, ma efficienti. E non potrei essere più felice per la prima partita di Romelu Lukaku da capitano”.

(HLN)