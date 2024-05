In casa Inter si riflette sul futuro del reparto arretrato: i due centrali, Acerbi e de Vrij, hanno garantito un rendimento sicuramente positivo, ma la loro età (36 anni il primo, 32 il secondo) e qualche piccolo acciacco invitano a valutazioni approfondite. Per questo motivo non è da escludere un eventuale investimento proprio in quel reparto.