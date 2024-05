"Stefan, anche grazie alla SEG, ottenne un contratto mondiale con l'Inter, ma poi a quanto pare voleva guadagnare più del capocannoniere e capitano dell'epoca Mauro Icardi. Stefan dimentica che all'Inter c'era un tetto salariale. Stefan ha pagato la SEG per i suoi servizi? No, la SEG non ha agito amministrativamente per conto di Stefan, ma per conto del club. In generale, i giocatori e Stefan in particolare non vogliono pagare nulla agli agenti, quindi gli agenti devono ottenere il loro compenso dai club. Le persone cambiano, ma non sempre in meglio".