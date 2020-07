Libero – Inter, tra secondo e terzo posto ballano 10 mln da reinvestire sul mercato

Arrivare secondi o terzi non cambia ai fini dello scudetto, ma c’è una differenza in termini di soldi incassati come premio per il piazzamento. Ecco cosa scrive Libero a questo proposito: “Solo per quanto riguarda i premi del-la serie A, i cui proventi dei diritti tv sono distribuiti per il 15% (circa 162 milioni) in base al piazzamento in classifica, la ripartizione prevede 19,4 milioni alla seconda, 16,8 milioni alla terza e 14,2 milioni alla quarta. Inoltre, vista la qualificazione in Champions, la parte fissa del cosiddetto market pool (la cui parte variabile dipenderà dal cammino nella competizione) prevede 10,9 milioni a chi si piazza secondo, 8,4 milioni a chi arriva terzo e 5,9 milioni a chi si accontenta del quarto posto. In totale, tra la seconda (30,3 milioni) e la quarta (20,1) ballano oltre 10 milioni, diciamo il prezzo del cartellino di un giocatore di ottima qualità da poter acquistare sul mercato. O anche qua-si lo stipendio annuale netto all’Inter di Conte…“.

Gagliardini out per squalifica, Conte manderà in campo da titolare Barella e ci sono pochi dubbi sull’impiego di Sanchez dal primo minuto.

(Fonte: Libero il quotidiano)